Россиян предупредили об опасности злоупотребления крепким черным чаем

Posted Вчера, 12:28
Published Вчера, 12:28
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Согласно словам специалиста, несмотря на полезные свойства, некоторым группам людей необходимо умеренно потреблять этот напиток, чтобы не нанести вред организму, пишет 360.ru.
«Гипертоникам и беременным женщинам не следует злоупотреблять крепким черным чаем. Людям с проблемами ЖКТ также следует быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок,» — пояснил Тяжельников.
По словам врача, черный чай благоприятно влияет на нервную систему, повышает обмен веществ и настроение благодаря его тонизирующим и антисептическим свойствам. Зеленый чай также может помочь снизить давление и уровень глюкозы в крови, а также укрепить иммунитет.
Однако необходимо помнить, что чай, так же как и другие напитки, не может заменить воду, и в некоторых случаях может поспособствовать выведению жидкости из организма, обладая мочегонным эффектом.