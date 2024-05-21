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Posted Вчера, 12:28

Published Вчера, 12:28

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Россиян предупредили об опасности злоупотребления крепким черным чаем

21 мая 2024, 12:28
Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи в Москве Андрей Тяжельников рассказал о рисках, которые связаны с избыточным потреблением крепкого черного чая. Особенно важно быть осторожными при его употреблении беременным женщинам и людям с повышенным давлением.

Согласно словам специалиста, несмотря на полезные свойства, некоторым группам людей необходимо умеренно потреблять этот напиток, чтобы не нанести вред организму, пишет 360.ru.

«Гипертоникам и беременным женщинам не следует злоупотреблять крепким черным чаем. Людям с проблемами ЖКТ также следует быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок,» — пояснил Тяжельников.

По словам врача, черный чай благоприятно влияет на нервную систему, повышает обмен веществ и настроение благодаря его тонизирующим и антисептическим свойствам. Зеленый чай также может помочь снизить давление и уровень глюкозы в крови, а также укрепить иммунитет.

Однако необходимо помнить, что чай, так же как и другие напитки, не может заменить воду, и в некоторых случаях может поспособствовать выведению жидкости из организма, обладая мочегонным эффектом.

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