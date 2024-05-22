Госдума РФ приняла закон о передаче данных клиентов брокерами

Согласно его словам: «Если я общаюсь с брокером и хочу, чтобы он передал мои данные другим, то он не может отказаться от этого. Он обязан выполнить мои указания». Эксперт подчеркнул, что этот закон не повышает риск распространения личных данных клиента. Он лишь поможет быстрее перейти от одного брокера к другому, если у клиента возникнет такое желание.