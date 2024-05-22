Госдума РФ приняла закон о передаче данных клиентов брокерами

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
На данный момент такая передача данных уже практикуется, но она требует больше времени и ресурсов из-за использования бумажного документооборота. Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ им. Баумана Анатолий Лебедев объяснил, как изменится ситуация с новым законом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно его словам: «Если я общаюсь с брокером и хочу, чтобы он передал мои данные другим, то он не может отказаться от этого. Он обязан выполнить мои указания». Эксперт подчеркнул, что этот закон не повышает риск распространения личных данных клиента. Он лишь поможет быстрее перейти от одного брокера к другому, если у клиента возникнет такое желание.
Лебедев также отметил, что новый закон расширяет права клиентов, так как предотвращает задержку передачи их дел другому брокеру. Теперь у клиентов будет больше возможностей в выборе брокера и контроле над своими данными.