tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Исаевич: КМСП помогла бизнесу получить 500 млрд рублей кредитов

Исаевич: КМСП помогла бизнесу получить 500 млрд рублей кредитов

22 мая 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
Малые и средние предприятия сумели привлечь более 500 миллиардов рублей в виде кредитов благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП. Об этом заявил генеральный директор корпорации Александр Исаевич на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Исаевич отметил, что Корпорация МСП взяла на себя серьезные риски, что позволило предпринимателям получить свыше 50 тысяч кредитов на сумму в полтриллиона рублей. Он подчеркнул, что без поддержки КМСП около 30% кредитов с приемлемыми процентными ставками были бы недоступны, пишет ria.ru.

Также Исаевич уверен, что государственная поддержка является стимулом для рынка кредитования. В ключевых секторах промышленности почти треть финансирования покрывается государством. Например, в прошлом году малые и средние предприятия в обрабатывающей промышленности привлекли более 530 миллиардов рублей, высокотехнологичные компании — свыше 170 миллиардов, а сектор гостиничного бизнеса — 25 миллиардов.

Михаил Мишустин подчеркнул важность дальнейшего развития удобных финансовых инструментов и другой поддержки для МСП. Он отметил, что малые предприятия должны укреплять свои позиции и повышать эффективность. Премьер-министр заявил, что многие из них смогут быстрее адаптироваться к текущим условиям санкционного давления и занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний. По его словам, это создаёт конкурентную среду, где будут расти те, кто окажется успешнее и у кого будут подходящие инструменты.

Подпишитесь
Браконьеры на Урале ловят рыбу в нерест: инспекторы уже отобрали более 200 кг
Сегодня, 09:33
300 кг украинских конфет не пустили челябинские таможенники в Екатеринбург
Сегодня, 09:07
«Ждем первой искры»: жители Сухоложского в Тагиле пожаловались на сломанный дымоход
Сегодня, 04:23
Жители Екатеринбурга отсудили у авиакомпании 119 тысяч за отмену билетов на Пхукет
Сегодня, 10:05
Жители Екатеринбурга массово отравились после обедов в «Жизньмарте»
Сегодня, 08:33
В УФНС по Свердловской области опровергли обыски у Сергея Логинова и его задержание
Сегодня, 11:05
"