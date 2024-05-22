Исаевич: КМСП помогла бизнесу получить 500 млрд рублей кредитов

Михаил Мишустин подчеркнул важность дальнейшего развития удобных финансовых инструментов и другой поддержки для МСП. Он отметил, что малые предприятия должны укреплять свои позиции и повышать эффективность. Премьер-министр заявил, что многие из них смогут быстрее адаптироваться к текущим условиям санкционного давления и занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний. По его словам, это создаёт конкурентную среду, где будут расти те, кто окажется успешнее и у кого будут подходящие инструменты.