Исаевич: КМСП помогла бизнесу получить 500 млрд рублей кредитов

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Исаевич отметил, что Корпорация МСП взяла на себя серьезные риски, что позволило предпринимателям получить свыше 50 тысяч кредитов на сумму в полтриллиона рублей. Он подчеркнул, что без поддержки КМСП около 30% кредитов с приемлемыми процентными ставками были бы недоступны, пишет ria.ru.
Также Исаевич уверен, что государственная поддержка является стимулом для рынка кредитования. В ключевых секторах промышленности почти треть финансирования покрывается государством. Например, в прошлом году малые и средние предприятия в обрабатывающей промышленности привлекли более 530 миллиардов рублей, высокотехнологичные компании — свыше 170 миллиардов, а сектор гостиничного бизнеса — 25 миллиардов.
Михаил Мишустин подчеркнул важность дальнейшего развития удобных финансовых инструментов и другой поддержки для МСП. Он отметил, что малые предприятия должны укреплять свои позиции и повышать эффективность. Премьер-министр заявил, что многие из них смогут быстрее адаптироваться к текущим условиям санкционного давления и занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний. По его словам, это создаёт конкурентную среду, где будут расти те, кто окажется успешнее и у кого будут подходящие инструменты.