Пропавшего мужчину под Каменском-Уральским нашли мертвым

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Последний раз мужчина связался с диспетчером экстренной службы и рассказал о том, что он заблудился. Затем его телефон оказался вне зоны доступа, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Свердловчанина разыскивали поисковики, полицейские, кинологи и спасатели. В результате поисков пропавшего нашли мертвым. Причина его смерти не сообщается.
Напомним, мужчина пропал 24 апреля 2024 года. Он ушел в лес из дома и после этого домой не вернулся. Его родные обратились к экстренным службам за помощью.