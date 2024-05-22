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Пропавшего мужчину под Каменском-Уральским нашли мертвым

Пропавшего мужчину под Каменском-Уральским нашли мертвым

22 мая 2024, 04:11
Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
Пропавшего 55-летнего жителя деревни Новый завод под Каменском-Уральским нашли мертвым в лесу.

Последний раз мужчина связался с диспетчером экстренной службы и рассказал о том, что он заблудился. Затем его телефон оказался вне зоны доступа, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Свердловчанина разыскивали поисковики, полицейские, кинологи и спасатели. В результате поисков пропавшего нашли мертвым. Причина его смерти не сообщается.

Напомним, мужчина пропал 24 апреля 2024 года. Он ушел в лес из дома и после этого домой не вернулся. Его родные обратились к экстренным службам за помощью.

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