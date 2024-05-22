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Роллы из риса и морепродуктов: польза и вред

22 мая 2024, 07:59
Роллы из риса и морепродуктов уже давно стали популярным блюдом. Они привлекают своим разнообразием начинок и ярким видом. О важности и возможных негативных последствиях роллов рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Рыба в роллах может быть вяленой, сырой или слабосоленой. Вся рыба содержит белки, витамин D, жирные кислоты Омега, фосфор, йод, магний и другие полезные вещества. Это помогает укрепить кости и стенки сосудов, а также улучшает кровообращение и снижает холестерин, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Листы нори, которые используются в роллах, богаты кальцием, фосфором, натрием, йодом, железом и витаминами А, Е и С.

Маринованный имбирь, который подается вместе с роллами, помогает насытить рецепторы на языке различными вкусами. Он также содержит магний, калий и медь, способствует борьбе с бактериями и вирусами, улучшает память и внимание, снимает мышечные боли и снижает холестерин.

Соевый соус и васаби также имеют свои полезные свойства. Соевый соус помогает восстановить водно-солевой баланс в организме, а васаби обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Однако роллы могут быть вредны для людей с диабетом из-за использования сахара и рисового уксуса при их приготовлении. Рис в роллах отличается от обычного: он менее питательный, содержит меньше белка и больше углеводов.

Большое количество риса может привести к неплановому набору веса, а индивидуальная непереносимость ингредиентов может вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, роллы содержат много йода, что может вызывать серьезные проблемы.

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