Роллы из риса и морепродуктов: польза и вред

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Рыба в роллах может быть вяленой, сырой или слабосоленой. Вся рыба содержит белки, витамин D, жирные кислоты Омега, фосфор, йод, магний и другие полезные вещества. Это помогает укрепить кости и стенки сосудов, а также улучшает кровообращение и снижает холестерин, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Листы нори, которые используются в роллах, богаты кальцием, фосфором, натрием, йодом, железом и витаминами А, Е и С.
Маринованный имбирь, который подается вместе с роллами, помогает насытить рецепторы на языке различными вкусами. Он также содержит магний, калий и медь, способствует борьбе с бактериями и вирусами, улучшает память и внимание, снимает мышечные боли и снижает холестерин.
Соевый соус и васаби также имеют свои полезные свойства. Соевый соус помогает восстановить водно-солевой баланс в организме, а васаби обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами.
Однако роллы могут быть вредны для людей с диабетом из-за использования сахара и рисового уксуса при их приготовлении. Рис в роллах отличается от обычного: он менее питательный, содержит меньше белка и больше углеводов.
Большое количество риса может привести к неплановому набору веса, а индивидуальная непереносимость ингредиентов может вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, роллы содержат много йода, что может вызывать серьезные проблемы.