Союз РЭО и Минпросвещения: экологическое образование выходит на новый уровень

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул важность экологического просвещения, отметив, что задача по достижению целевых показателей в реформировании сферы обращения с отходами, поставленная президентом России, не может быть выполнена только путем строительства предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами. По этой причине задачу разделили на две части. Первая заключается в создании заводов для сортировки и утилизации мусора, а вторая — в изменении поведенческой культуры, особенно в отношении бережного отношения к окружающей среде. Об этом пишет 56orb.