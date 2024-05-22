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Союз РЭО и Минпросвещения: экологическое образование выходит на новый уровень

Союз РЭО и Минпросвещения: экологическое образование выходит на новый уровень

22 мая 2024, 17:27
Фото: Изображение Midjourney
РЭО и Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается совместная работа по экологическому просвещению детей и молодежи в сфере защиты окружающей среды и обращения с ТКО.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул важность экологического просвещения, отметив, что задача по достижению целевых показателей в реформировании сферы обращения с отходами, поставленная президентом России, не может быть выполнена только путем строительства предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами. По этой причине задачу разделили на две части. Первая заключается в создании заводов для сортировки и утилизации мусора, а вторая — в изменении поведенческой культуры, особенно в отношении бережного отношения к окружающей среде. Об этом пишет 56orb.

Буцаев также отметил, что работа с твердыми коммунальными отходами включает в себя раздельный сбор, продление срока службы вещей, которые могут быть повторно использованы, и другие подходы. Поэтому в Российском экологическом операторе рассчитывают, что сотрудничество с Министерством просвещения поможет оказать позитивное воздействие на самую активную часть гражданского сообщества.

Российский экологический оператор разработал план сотрудничества к подписанию соглашения с Центром просветительских инициатив Минпросвещения, включающий работу с педагогическим составом. Для педагогов впервые проведет экологическую олимпиаду «Чемпионы по призванию». Разработка заданий для очного тура ЦПИ будет осуществляться на основе материалов, которые подготовил Российский экологический оператор.

РЭО и ЦПИ будут созданы программы повышения квалификации и образовательный контент по формированию экологической грамотности как для учителей школ, так и для организаций, работающих с дополнительным образованием детей. Кроме того, будут разработаны аудиоподкасты для родителей, направленные на формирование экологического сознания у учащихся.

Российский экологический оператор в рамках соглашения передаст ЦПИ социальные ролики о раздельном сборе и переработке отходов, а также уроки «Зеленой школы», входящие в большой медийный банк видеоуроков РЭО. ЦПИ эти материалы будет распространять в школах. Также в планах трансляция этих роликов на канале «Просвещение».

Стороны в рамках встречи также обсудили проведение экологической олимпиады среди педагогов, в которой будут использованы уроки «Зеленой школы», а также программы по просвещению детей и молодежи в области обращения с отходами, осознанного потребления.

Исполняющая обязанности генерального директора Центра просветительских инициатив Минпросвещения Светлана Кутукова подчеркнула важность популяризации бережного отношения к окружающей среде в современном мире и отметила, что совместная работа с Российским экологическим оператором даст возможность повысить эффективность работы в данном направлении.

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