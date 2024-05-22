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Жители Екатеринбурга отсудили у авиакомпании 119 тысяч за отмену билетов на Пхукет

Жители Екатеринбурга отсудили у авиакомпании 119 тысяч за отмену билетов на Пхукет

22 мая 2024, 10:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд взыскал с авиакомпании 119 тысяч рублей за то, что у пассажиров были отменены билеты в Таиланд.

Екатеринбуржцы осенью 2023 года приобрели билеты на Пхукет, за которые они отдали более 49 тысяч рублей. Им прислали билет в электронном виде, а также маршрутные квитанции, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Спустя несколько дней компания, у которой были куплены билеты, сообщила, что договор с покупателями расторгнут якобы из-за неправильного оформления билетов. При этом горожанам вернули деньги, а также прислали промокод и оформили скидку 30% от стоимости билета.

Клиенты обратились в районный суд с требованием взыскать с компании 119 тысяч. В требованиях им отказали, после чего они обратились в облсуд, где требования были удовлетворены.

Напомним, в Березовском местная жительница отсудила у компании-перевозчика 100 тысяч за травму, полученную во время выхода из автобуса.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Деньги#Авиакомпания#Иск#Билеты#Требования#Таиланд#Екатеринбург#Инцидент#Облсуд
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