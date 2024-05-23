Глава отдела паспортно-визового сервиса МВД Екатеринбурга Луканин арестован

Арестованный руководил филиалом паспортно-визового сервиса с 2011 года. Луканин широко известен в Екатеринбурге в связи со своей правозащитной деятельностью: он руководил компанией, которая в разные годы называлась «Мигратика» и «Карат-Е», а также руководил организацией «Нелегалов.Нет»*, которая впоследствии получила статус иноагента.