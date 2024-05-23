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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Екатеринбурге на 2 месяца арестован глава филиала паспортно-визового сервиса

Глава отдела паспортно-визового сервиса МВД Екатеринбурга Луканин арестован

23 мая 2024, 13:18
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на 2 месяца арестован глава филиала паспортно-визового сервиса

Сотрудника МВД Екатеринбурга Александра Луканина подозревают в превышении служебных полномочий.

Меру пресечения Луканину выбрал Ленинский районный суд, об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Арестованный руководил филиалом паспортно-визового сервиса с 2011 года. Луканин широко известен в Екатеринбурге в связи со своей правозащитной деятельностью: он руководил компанией, которая в разные годы называлась «Мигратика» и «Карат-Е», а также руководил организацией «Нелегалов.Нет»*, которая впоследствии получила статус иноагента.

В СИЗО Луканин проведет следующие два месяца.

*Признана иноагентом на территории РФ

Ранее стало известно об аресте экс-милиционера, которого подозревают в расправе над семьей в Пионерском поселке.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Превышение полномочий#Арест#СИЗО#Екатеринбург#Главное паспортно-визовое управление
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