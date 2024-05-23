Глава отдела паспортно-визового сервиса МВД Екатеринбурга Луканин арестован

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Меру пресечения Луканину выбрал Ленинский районный суд, об этом говорится в сообщении пресс-службы.
Арестованный руководил филиалом паспортно-визового сервиса с 2011 года. Луканин широко известен в Екатеринбурге в связи со своей правозащитной деятельностью: он руководил компанией, которая в разные годы называлась «Мигратика» и «Карат-Е», а также руководил организацией «Нелегалов.Нет»*, которая впоследствии получила статус иноагента.
В СИЗО Луканин проведет следующие два месяца.
*Признана иноагентом на территории РФ
Ранее стало известно об аресте экс-милиционера, которого подозревают в расправе над семьей в Пионерском поселке.