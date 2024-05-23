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Posted 23 мая, 16:32

Published 23 мая, 16:32

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Инфекционист Поздняков назвал симптомы коронавируса FLiRT

23 мая 2024, 16:32
Новый вариант коронавируса, названный FLiRT, является очень заразным. Все люди переболеют им несколько раз. Однако, хорошая новость заключается в том, что этот вариант вируса не вызывает серьезных осложнений или опасных последствий, сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Андрей Поздняков рассказал, что все штаммы коронавируса, которые появились после 2022 года, являются различными вариациями омикрона, пишет 360.ru.

«Они не патогенны: как правило, не влекут за собой тяжелые инфекционные заболевания. Тактика вируса — заражаем всех, переболевают все и не по одному разу, но при этом никто не умирает», — пояснил врач.

У нового варианта коронавируса нет особых симптомов. У 15% заболевших наблюдается потеря обоняния и вкуса. В остальных случаях заражения симптомы будут похожи на обычные ОРВИ: кашель, насморк и повышение температуры. Также возможны расстройства желудочно-кишечного тракта, диарея и боли в животе.

По словам врача, у FLiRT практически нет осложнений.

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