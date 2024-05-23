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Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Маршрут по центру Екатеринбурга для меломанов от #Кудабежать

Маршрут по центру Екатеринбурга для меломанов от #Кудабежать

23 мая 2024, 18:24
Фото: 1MI
Маршрут по центру Екатеринбурга для меломанов от #Кудабежать
Начнем от Стены Виктора Цоя, которая на самом деле не стена, а целый подземный переход, расписанный портретами музыканта.

Днем тут немноголюдно, а если отправиться на прогулку вечером, велика вероятность попасть на импровизированный концерт местных музыкантов — здесь их любимая локация. Потому идеальным временем для этого маршрута будет утро — с 10:00 до 14:00 и вечер — с 19:00 до 21:00.

Фото: 1MI

А мы берем правее и попадаем на площадь Труда, раньше ее называли Церковной, потому что до революции тут был расположен храм Святой Екатерины. Сейчас же в центре площади находится фонтан «Каменный цветок», представляющий собой металлическое сооружение в виде многоступенчатой чаши, напоминающей цветок.

Фото: 1MI

Дальше нам на улицу Горького, к памятнику Битлам. Его поставили в 2009 году и он стал первым подобным в России. Сообщество фанатов тогда собрало на него аж 2,5 млн рублей. Большущие деньги по тем временам! Молодцы ребята.

Фото: 1MI

А мы бежим дальше. У нас впереди арт-объект «Клавиатура». Необычная композиция из бетонных «кнопок» на берегу реки. Оригинально. Ну и вид на воду успокаивает.

Фото: 1MI

Нам, кстати, надо через речку в Сад Современного искусства — небольшой, но зеленый парк в центре мегаполиса. Есть где посидеть, полюбоваться окружающей красотой. Присядем? Переведем дух? Силы понадобятся — впереди еще памятник Майклу Джексону. Между прочим, единственный в России. Открыли его спустя два года после смерти музыканта. Любят такое в Екатеринбурге.

Фото: 1MI

Ну и последняя точка нашего маршрута — памятник Владимиру Ильичу Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге. Тут все традиционно. «Верной дорогой идете, товарищи!» А мы и не сомневались, с #Кудабежать не заблудишься.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 3,2 км
  • Время: 38 минут в среднем темпе
  • Сложность: захочется переслушать любимые песни
#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург#Внутренний туризм
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