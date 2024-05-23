Маршрут по центру Екатеринбурга для меломанов от #Кудабежать

Нам, кстати, надо через речку в Сад Современного искусства — небольшой, но зеленый парк в центре мегаполиса. Есть где посидеть, полюбоваться окружающей красотой. Присядем? Переведем дух? Силы понадобятся — впереди еще памятник Майклу Джексону. Между прочим, единственный в России. Открыли его спустя два года после смерти музыканта. Любят такое в Екатеринбурге.