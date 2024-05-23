В Каменске-Уральском мужчина заявился в полицию с огромным ножом

Сотрудники отдела попросили гражданина 1990 года рождения выложить из кармана все металлические вещи. Он достал ключи, мелочь и еще ряд предметов, однако прибор все равно пищал. После этого был устроен досмотр, в ходе которого и обнаружился нож, спрятанный за поясом в районе спины.