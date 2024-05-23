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Большой нож пытался пронести в отделение полиции житель Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском мужчина заявился в полицию с огромным ножом

23 мая 2024, 13:40
Фото: 1MI

Большой нож пытался пронести в отделение полиции житель Каменска-Уральского

Местный житель пришел в полицию на допрос. При досмотре правоохранители обнаружили у него нож, который он прятал за поясом.

На опасный предмет среагировал металлоискатель, сообщает пресс-служба свердловского УМВД.

Сотрудники отдела попросили гражданина 1990 года рождения выложить из кармана все металлические вещи. Он достал ключи, мелочь и еще ряд предметов, однако прибор все равно пищал. После этого был устроен досмотр, в ходе которого и обнаружился нож, спрятанный за поясом в районе спины.

Мужчина заявил, что нож он взял из гаража для хозяйственных нужд. Острый предмет изъяли для проведения экспертизы. Известно, что человек с ножом имеет судимость за наркотики, а в сентябре 2023 года он вышел из СИЗО.

Ранее в Рефтинском пациентка психбольницы угрожала ножом кондуктору в автобусе.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Экспертиза#Нож#Допрос#18+#Екатеринбург
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