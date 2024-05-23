В Каменске-Уральском мужчина заявился в полицию с огромным ножом

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
На опасный предмет среагировал металлоискатель, сообщает пресс-служба свердловского УМВД.
Сотрудники отдела попросили гражданина 1990 года рождения выложить из кармана все металлические вещи. Он достал ключи, мелочь и еще ряд предметов, однако прибор все равно пищал. После этого был устроен досмотр, в ходе которого и обнаружился нож, спрятанный за поясом в районе спины.
Мужчина заявил, что нож он взял из гаража для хозяйственных нужд. Острый предмет изъяли для проведения экспертизы. Известно, что человек с ножом имеет судимость за наркотики, а в сентябре 2023 года он вышел из СИЗО.
Ранее в Рефтинском пациентка психбольницы угрожала ножом кондуктору в автобусе.