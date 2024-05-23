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Улица Пархоменко в Тагиле закроется из-за ремонта теплотрассы

В Тагиле перекроют улицу Пархоменко из-за ремонта теплотрассы

23 мая 2024, 13:22
Фото: 1MI

Улица Пархоменко в Тагиле закроется из-за ремонта теплотрассы

На улице Пархоменко в Нижнем Тагиле перекрывается движение для всех видов транспорта на неделю с 24 по 30 мая.

Проезд будет закрыт от дома №123 до Восточного проезда, постановление опубликовано на сайте мэрии Тагила.

МУП «Тагилэнерго», который отвечает за проведение ремонта, обязан установить дорожные знаки, информирующие автомобилистов об ограничении движения.

В связи с ремонтом общественной транспорт в этом районе временно изменит маршрут:

  • маршрут №31 «ЖДВ — Красный Камень — мкр. Лебяжка — Выя — ЖДВ» будет временно ходить по улице Восточной от улицы Победы до улицы Жуковского; с улицы Жуковского от улицы Восточной до Пархоменко;
  • маршрут №46 «ВМЗ улица Быкова — Отделение дороги» будет осуществляться по улице Победы от улицы Пархоменко до улицы Восточной, по улице Восточной от улицы Победы до Жуковского, по улице Жуковского от улицы Восточной до Пархоменко;
  • По маршрутам №2 «Ж/д вокзал — Ольховка» и №5 «ТЦ Райт» — «Выя — мкр. Лебяжка — Красный Камень — „ТЦ Райт“ — по улице Карла Либкнехта от улицы Жуковского до улицы Победы.

Ранее мэр Нижнего Тагила раскритиковал свердловских дорожников за молчание по ремонту Серовского тракта.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Ремонт#Изменения#Общественный транспорт#Теплотрасса#Екатеринбург#Перекрытие дороги#Маршруты
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