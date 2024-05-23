В Тагиле перекроют улицу Пархоменко из-за ремонта теплотрассы

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Проезд будет закрыт от дома №123 до Восточного проезда, постановление опубликовано на сайте мэрии Тагила.
МУП «Тагилэнерго», который отвечает за проведение ремонта, обязан установить дорожные знаки, информирующие автомобилистов об ограничении движения.
В связи с ремонтом общественной транспорт в этом районе временно изменит маршрут:
Ранее мэр Нижнего Тагила раскритиковал свердловских дорожников за молчание по ремонту Серовского тракта.