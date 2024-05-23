Вслед за заморозками в Свердловскую область придет кратковременное потепление

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Повышение температуры будет недолгим. 26 мая в регионе похолодает до +15 градусов, рассказали в УГМС.
Также в воскресенье по всему региону прогнозируются небольшие осадки в виде дождей.
Напомним, 23 мая 2024 года в Свердловской области метеорологи спрогнозировали ливни, а также выпадение небольшого мокрого снега и заморозки в ночное время.
Также с 22 по 24 мая в связи с заморозками в области было объявлено экстренное предупреждение. Днем станет теплее максимум до +16 градусов. Также в эти дни возможны осадки.