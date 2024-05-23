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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Вслед за заморозками в Свердловскую область придет кратковременное потепление

Вслед за заморозками в Свердловскую область придет кратковременное потепление

23 мая 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области станет теплее до +22 градусов. Повышение температуры ожидается 25 мая 2024 года.

Повышение температуры будет недолгим. 26 мая в регионе похолодает до +15 градусов, рассказали в УГМС.

Также в воскресенье по всему региону прогнозируются небольшие осадки в виде дождей.

Напомним, 23 мая 2024 года в Свердловской области метеорологи спрогнозировали ливни, а также выпадение небольшого мокрого снега и заморозки в ночное время.

Также с 22 по 24 мая в связи с заморозками в области было объявлено экстренное предупреждение. Днем станет теплее максимум до +16 градусов. Также в эти дни возможны осадки.

Дождь и мокрый снег придут в Свердловскую область
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