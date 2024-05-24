Из мусорного бака достали осужденного беглеца из Ивделя

Приговоренные были обвинены в кражах, распространении наркотиков, грабежах, разбоях. Некоторые из них решили скрыться. Так, например, мужчина из Ивделя, которому реальный срок за кражу был заменен на принудительные работы, пытался спрятаться в Екатеринбурге в мусорном контейнере. До того, чтобы поймать его, дверь пришлось вскрывать с помощью сотрудников МЧС и полиции.