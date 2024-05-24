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В Екатеринбурге осужденный пытался скрыться от наказания в мусорном баке

Из мусорного бака достали осужденного беглеца из Ивделя

24 мая 2024, 14:50
Фото: 1MI

В Екатеринбурге осужденный пытался скрыться от наказания в мусорном баке

Во время проведения операции «Розыск» сотрудники ГУФСИН достали беглеца из бака с мусором на контейнерной прощадке.

Рейды на территории Свердловской области проводились внепланово. Было отыщено 42 человека, которые уклонялись от отбывания наказания. Они были приговорены судом к исправительным и обязательным работам, к условному лишению или ограничению свободы, и так далее.

Приговоренные были обвинены в кражах, распространении наркотиков, грабежах, разбоях. Некоторые из них решили скрыться. Так, например, мужчина из Ивделя, которому реальный срок за кражу был заменен на принудительные работы, пытался спрятаться в Екатеринбурге в мусорном контейнере. До того, чтобы поймать его, дверь пришлось вскрывать с помощью сотрудников МЧС и полиции.

Ранее в Каменске-Уральском мужчина путался проникнуть в отделение полиции с огромным ножом.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Полиция#Розыск#Колония#Преступление#ГУФСИН#Осужденные#Ивдель#Наказание#18+#Екатеринбург#Рогвардия
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