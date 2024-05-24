Опекуну погибшего Далера в Екатеринбурге продлили арест

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Суд вынес решение о том, что задержанная будет находиться в следственном изоляторе до 27 июня. Во время заседания женщина сообщила, что ее супруг, который тоже обвиняется в издевательствах над Далером, ни в чем не виноват, пишет Ура.ру.
Кроме того, по словам Наумовой, она не знает, как погиб мальчик. При этом она рассказала, что скучает по своим детям.
Напомним, 23 мая 2024 года в суде состоялся допрос старшей сестры Далера. Из зала пришлось вывести Александра Наумова, так как девочка сказала, что опасается за свою жизнь. Опекун ранее обвинял ее в смерти брата.