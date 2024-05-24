Все по проекту: у ДК «Юбилейный» в Тагиле не станут увеличивать парковочные места

В течение года на площади проводятся репетиции городских мероприятий, различные культурно-массовые мероприятия городского и районного значения. Например, открытие и закрытие творческого сезона дворца, День защиты детей, праздник встречи Нового года, Масленица и так далее. В летний период территория используется для «Интенсива для детей», который предусматривает подвижные игры, конкурсы, рисунки мелом на асфальте.