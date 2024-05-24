Все по проекту: у ДК «Юбилейный» в Тагиле не станут увеличивать парковочные места

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Территория площади перед дворцом культуры «Юбилейный» передана учреждению в постоянное и бессрочное пользование. По документам, она является пешеходной зоной и не предназначена для движения или парковки автотранспорта. В целях безопасности въезд на площадь ограничен с двух сторон запрещающими дорожными знаками.
В случае организации транспортного движения на площади посетители учреждения: дети, родители, пожилые люди, выходя из здания Дворца культуры, будут попадать сразу на проезжую часть. Это небезопасно, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Там отметили, что на улице Фрунзе, где расположен дворец, действует несколько торговых комплексов и учреждений. У каждого из них есть полноценные парковки или отдельные парковочные места для автомобилей.
Поэтому вопрос организации дополнительных парковочных мест в районе культурного учреждения не рассматривается. Тем более, что парковка у ДК организована согласно проекту благоустройства прилегающей территории и сквера за дворцом, — пояснили журналисту редакции.
В течение года на площади проводятся репетиции городских мероприятий, различные культурно-массовые мероприятия городского и районного значения. Например, открытие и закрытие творческого сезона дворца, День защиты детей, праздник встречи Нового года, Масленица и так далее. В летний период территория используется для «Интенсива для детей», который предусматривает подвижные игры, конкурсы, рисунки мелом на асфальте.
Расширение тротуара по улице Фрунзе не планируется. Все необходимые парковочные карманы были отремонтированы и расширены в рамках ремонта, проведенного в 2023 году, — рассказали TagilCity.ru в Службе заказчика городского хозяйства.
Ранее в Управлении культуры Нижнего Тагила, попросили не устраивать на площадь перед дворцом несанкционированную парковку. Однако автовладельцы недовольны, что при благоустройстве площади не предусмотрели достаточного количества парковочных мест. Особенно их не хватает при проведении конкурсов и массовых мероприятий.