Новые парковки и детские площадки появятся во дворе на Вые в Нижнем Тагиле

Во дворе дома появятся пять парковочных мест на 53 машины, две детские площадки с покрытием их песка, новые деревья, кустарники и газоны. Также проектом предусмотрены восстановление дорог и тротуаров, установка скамеек, урн, малых архитектурных форм.