Новые парковки и детские площадки появятся во дворе на Вые в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
К работам подрядная организация, которая выиграет тендер, приступит 15 апреля, а ввести объект в эксплуатацию необходимо не позднее 15 октября 2024 года.
Во дворе дома появятся пять парковочных мест на 53 машины, две детские площадки с покрытием их песка, новые деревья, кустарники и газоны. Также проектом предусмотрены восстановление дорог и тротуаров, установка скамеек, урн, малых архитектурных форм.
Помимо этого, двор на Вые будет оборудован для маломобильных граждан. Общая площадь благоустройства составит около 10 тысяч квадратных метров. Для детей там установят качели, карусели и игровые комплексы.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 марта. Затем комиссия выберет победителя тендера.
Также в Нижнем Тагиле благоустроят площадь перед Машиностроительным техникумом.