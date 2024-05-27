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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Более 200 жителей Свердловской области нарушили пожарную безопасность

Более 200 жителей Свердловской области нарушили пожарную безопасность

27 мая 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области местные жители продолжают нарушать противопожарную безопасность. Более 200 свердловчан привлекли к ответственности в течение недели.

Так, на жителей региона было составлено 245 материалов. Кроме того, было вынесено более 120 определений о том, что начались проверки по факту нарушений, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Всего с начала в 2024 году в отношении свердловчан было составлено более 1000 материалов за совершенные нарушения противопожарной безопаности.

Напомним, на момент середины мая 2024 года было зафиксировано более 600 нарушений противопожарного режима в Свердловской области с начала текущего года.

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