Более 200 жителей Свердловской области нарушили пожарную безопасность

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Так, на жителей региона было составлено 245 материалов. Кроме того, было вынесено более 120 определений о том, что начались проверки по факту нарушений, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Всего с начала в 2024 году в отношении свердловчан было составлено более 1000 материалов за совершенные нарушения противопожарной безопаности.
Напомним, на момент середины мая 2024 года было зафиксировано более 600 нарушений противопожарного режима в Свердловской области с начала текущего года.