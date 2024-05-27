Детский веломаршрут по центру Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Как это место только не называют: главная достопримечательность, визитная карточка, самый узнаваемый вид города… И есть за что — с вершины открывается потрясающий вид на весь Нижний. А еще тут стоит сторожевая башня 1818 года постройки: желтенькая с куполом! Фотографии получаются замечательные. Тут делают предложения руки и сердца и фотографируются на свадьбы. Склоны пологие — катить с ветерком одно удовольствие! И безопасно! У нас же детский маршрут.
А с горы нам на набережную, что возле парка культуры и отдыха имени Бондина. Прекрасный вид на Нижнетагильский пруд, много зелени, фонтаны. И аттракционы, конечно. Ну, помните — детский маршрут.
Двигаемся к конечной точке сегодняшнего путешествия — набережной «Тагильская лагуна». Звучит? А она еще и выглядит. Местные говорят, что это жемчужина Южного Урала. В центре парка смотровая площадка со спуском к воде. Есть тут еще красивая ротонда на возвышении из декоративных камней. Особое очарование парк обретает осенью: когда листва красно-желтая, а плитка мокрая от дождя.