Детский веломаршрут по центру Нижнего Тагила

Как это место только не называют: главная достопримечательность, визитная карточка, самый узнаваемый вид города… И есть за что — с вершины открывается потрясающий вид на весь Нижний. А еще тут стоит сторожевая башня 1818 года постройки: желтенькая с куполом! Фотографии получаются замечательные. Тут делают предложения руки и сердца и фотографируются на свадьбы. Склоны пологие — катить с ветерком одно удовольствие! И безопасно! У нас же детский маршрут.