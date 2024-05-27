Минэкономразвития: В РФ зарегистрировано 6,5 млн МСП

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что сегодня малый и средний бизнес стал полноправным участником национальной экономики, способствуя импортозамещению, развитию производства и созданию новых рабочих мест. За последние три года доля кредитов МСП в общем объеме кредитования выросла почти вдвое. Количество выданных кредитов малому и среднему бизнесу также выросло почти в два раза (на 72%) и составило 92% всех выданных кредитов в 2023 году.