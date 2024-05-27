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Минэкономразвития: В РФ зарегистрировано 6,5 млн МСП

Минэкономразвития: В РФ зарегистрировано 6,5 млн МСП

27 мая 2024, 05:58
Фото: 1MI
Согласно последним данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, количество таких предприятий в России превысило 6,56 миллиона, что является рекордным показателем. Одновременно число самозанятых граждан достигло 10,2 миллиона.

С начала этого года сохраняется прошлогодняя тенденция к росту числа предпринимателей: по итогам прошлого года число субъектов МСП выросло до 6,35 млн, прибавив 5,9% по сравнению с 2022 годом. Вице-премьер Александр Новак отметил, что это свидетельствует о способности малых компаний преодолевать санкции, в том числе благодаря комплексным мерам государственной поддержки, инициированным президентом, пишут iz.ru.

По его словам, правительство стремится оказывать точечную помощь бизнесу и отслеживать ее эффективность. Это позволяет поддерживать приоритетные направления и корректировать меры в зависимости от их результативности и возникающих вызовов.

С начала 2024 года большинство новых субъектов МСП сосредоточено в розничной и оптовой торговле (38,2%), транспортировке (7,8%) и строительстве (5,9%). В первые четыре месяца в стране зарегистрировалось около 2,24 миллиона юридических лиц, из которых 2,14 миллиона составляют микропредприятия, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Число малых предприятий составило 184 тысячи, а средних — 18 тысяч. Индивидуальных предпринимателей в стране почти в два раза больше — 4,2 миллиона.

Большая часть субъектов МСП сосредоточена в Москве — почти 927 тысяч предпринимателей. В Московской области их в два раза меньше. На третьем месте Санкт-Петербург с 377 тысячами бизнесменов, затем идут Краснодарский край (306 тысяч) и Свердловская область (почти 214 тысяч).

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что сегодня малый и средний бизнес стал полноправным участником национальной экономики, способствуя импортозамещению, развитию производства и созданию новых рабочих мест. За последние три года доля кредитов МСП в общем объеме кредитования выросла почти вдвое. Количество выданных кредитов малому и среднему бизнесу также выросло почти в два раза (на 72%) и составило 92% всех выданных кредитов в 2023 году.

По мнению Исаевича, это демонстрирует стремление малого и среднего бизнеса к развитию и масштабированию.

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