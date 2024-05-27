Необычная рысь застрелена в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По словам эксперта Николая Корытина, эта рысь имеет целый ряд природных аномалий, сообщает Ура.ру.
Отмечается, что это мальчик, которому не более семи лет. Есть вероятность, что этот самец чем-то болел. В тоже время он не истощен.
Поймали его еще зимой. Вес рыси составляет 35 кг, при том, что в среднем такой вид весит не более 25 кг. Шерсть у него слишком жесткая и больше похожа на волчью. Бегало животное тоже нетипично. Трофей в результате был отправлен ученым.
Ранее сообщалось, что житель Свердловской области выплатит 115 тысяч за сбитую насмерть охотничью собаку.