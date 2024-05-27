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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:58

Охотники застрелили огромную рысь в Свердловской области

Необычная рысь застрелена в Свердловской области

27 мая 2024, 10:55
Фото: 1MI

Охотники застрелили огромную рысь в Свердловской области

Огромная рысь, похожая на волка, застрелена в Свердловской области. У нее длинный хвост, а на ушах нет кисточек. Следы этого животного были похожи на волчьи.

По словам эксперта Николая Корытина, эта рысь имеет целый ряд природных аномалий, сообщает Ура.ру.

Отмечается, что это мальчик, которому не более семи лет. Есть вероятность, что этот самец чем-то болел. В тоже время он не истощен.

Поймали его еще зимой. Вес рыси составляет 35 кг, при том, что в среднем такой вид весит не более 25 кг. Шерсть у него слишком жесткая и больше похожа на волчью. Бегало животное тоже нетипично. Трофей в результате был отправлен ученым.

Ранее сообщалось, что житель Свердловской области выплатит 115 тысяч за сбитую насмерть охотничью собаку.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Природа#Охота#18+#Екатеринбург#Рысь#Волк#Охотники#Живая природа
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