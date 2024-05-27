Необычная рысь застрелена в Свердловской области

Поймали его еще зимой. Вес рыси составляет 35 кг, при том, что в среднем такой вид весит не более 25 кг. Шерсть у него слишком жесткая и больше похожа на волчью. Бегало животное тоже нетипично. Трофей в результате был отправлен ученым.