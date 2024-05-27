Специалисты Роспотребнадзора назвали три ошибки при выборе продуктов на завтрак

Posted Вчера, 08:07
Published Вчера, 08:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Одна из основных ошибок — употребление большого количества углеводов. Они быстро перевариваются организмом и не долго доставляют чувство сытости. Поэтому привычные каши, состоящие главным образом из углеводов, не являются полезным выбором для завтрака, пишет 360.ru.
Специалисты советуют заменить углеводы на белки, клетчатку и полезные жиры, которые дают более долгое ощущение сытости.
Еще одной вредной привычкой является заканчивание завтрака сладостями, такими как шоколадка или пирожное. Их употребление вызывает резкий скачок глюкозы в крови и может привести к набору лишнего веса.
Также не рекомендуется полностью отказываться от завтрака или переносить его на более позднее время. Это может негативно сказаться на здоровье и способствовать развитию ожирения.