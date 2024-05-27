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Posted Вчера, 08:07

Published Вчера, 08:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Специалисты Роспотребнадзора назвали три ошибки при выборе продуктов на завтрак

27 мая 2024, 08:07
Исследования Роспотребнадзора показали, что многие делают ошибки в выборе продуктов на завтрак, которые негативно сказываются на здоровье. Врачи рекомендуют следующие правила при выборе первого приема пищи.

Одна из основных ошибок — употребление большого количества углеводов. Они быстро перевариваются организмом и не долго доставляют чувство сытости. Поэтому привычные каши, состоящие главным образом из углеводов, не являются полезным выбором для завтрака, пишет 360.ru.

Специалисты советуют заменить углеводы на белки, клетчатку и полезные жиры, которые дают более долгое ощущение сытости.

Еще одной вредной привычкой является заканчивание завтрака сладостями, такими как шоколадка или пирожное. Их употребление вызывает резкий скачок глюкозы в крови и может привести к набору лишнего веса.

Также не рекомендуется полностью отказываться от завтрака или переносить его на более позднее время. Это может негативно сказаться на здоровье и способствовать развитию ожирения.

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