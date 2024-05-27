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ВТБ Лизинг запускает программу скидок на лёгкий коммерческий транспорт Foton

ВТБ Лизинг запускает программу скидок на лёгкий коммерческий транспорт Foton

27 мая 2024, 06:22
Фото: ВТБ Лизинг
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ВТБ Лизинг анонсирует запуск программы скидок на лёгкий коммерческий транспорт Foton. При заключении договора лизинга до 30 июня 2024 года фургон Toano и пикап Tunland можно приобрести с выгодой порядка 250 000 руб.

Скидка 7% от рекомендованной розничной цены предоставляется компанией совместно с официальным дистрибьютором АО МБ РУС.

Оформляя автомобиль в лизинг, клиенты ВТБ Лизинг могут выбрать различные опции финансовой аренды: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или минимальным удорожанием, а также сэкономить до 40% за счёт налоговых преференций для компаний на ОСН.

Так, фургон Foton Toano можно приобрести со скидкой 256 970 руб. по стоимости 3 414 030 руб. При этом нагрузка на бюджет предприятия в месяц составит 48 830 руб. Для этого необходимо внести аванс в размере 49% и оформить договор лизинга сроком на 5 лет. При этом за весь период действия договора клиенты на ОСН могут сэкономить на налогах более 1 500 000 руб.*

Фургон Foton Toano различных модификаций подойдет множеству компаний, занимающихся доставкой грузов в городе и организацией продаж. Автомобиль оснащен просторным грузовым отсеком, а грузоподъемность версии до 1 тонны с полной массой 3500 кг делают его идеальным для городских условий. Foton Toano оснащен двигателем Cummins 150 л. с., немецкой коробкой передач Getrag, задним мостом немецкой компании Dana, ABS и ESP 9 поколения Bosch и предлагает высокий уровень комфорта и безопасности для водителя. Полная масса — от 3500 кг до 4200 кг, объем грузового отсека — до 12 «кубов».

Стильный и мощный пикап Foton Tunland G7 клиенты ВТБ Лизинг могут приобрести со скидкой 7% по стоимости 3 317 775 руб. При условии заключения договора сроком на 5 лет и авансе 49% ежемесячные платежи за пользование автомобилем составят 47 453 руб., а экономия на налогах для компаний на ОСН — более 1 490 000 руб.*

У пикапа Tunland G7 двухлитровый дизельный двигатель мощностью 162 л. с., 8-ступенчатая коробка-автомат, подключаемый полный привод, комфортный салон, брутальный, но в то же время элегантный экстерьер. Автомобиль подойдет и для деловых поездок, и для активного отдыха, и для перевозки небольших грузов.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Foton клиенты компании могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

* Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН.

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