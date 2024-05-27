ВТБ Лизинг запускает программу скидок на лёгкий коммерческий транспорт Foton

Так, фургон Foton Toano можно приобрести со скидкой 256 970 руб. по стоимости 3 414 030 руб. При этом нагрузка на бюджет предприятия в месяц составит 48 830 руб. Для этого необходимо внести аванс в размере 49% и оформить договор лизинга сроком на 5 лет. При этом за весь период действия договора клиенты на ОСН могут сэкономить на налогах более 1 500 000 руб.*