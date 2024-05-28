Голкипер Сергей Песьяков переходит в «Крылья Советов»

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Ранее он выступал за российские команды «Спартак», «Томь» и «Анжи». Более того, он стал чемпионом России в сезоне 16/17, когда играл за «Спартак». Последний клуб, в котором он выступал, — «Ростов», где он провел 182 матча, из которых 50 закончились без пропущенных мячей, пишет volga.news.
Сергей имеет опыт выступления в национальной сборной России. Он сыграл два матча в основной команде, против Таджикистана (0:0) и Ирака (2:0).
Песьяков присоединится к своей новой команде в июне и приступит к тренировкам перед предстоящим сезоном.