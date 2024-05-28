Потенциально опасные ягоды появились на прилавках торговых точек в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Причиной является отсутствие сертификатов, пишет Ура.ру. По данным издания, точки продаж располагаются в Пионерском районе, на одном из перекрестков на улице Ленина.
По словам руководителя дендропарка в Екатеринбурге Светланы Раскостовой, ягоды без сертификатов могут быть опасными, так неизвестно, как и в каких условиях они были выращены. Она отметила, что ягоды могут травить удобрения для красивых ягод, держать их на гормонах для быстрого роста и так далее. Кто-то растит их честно, но без документов узнать это наверняка невозможно.
В Роспотребнадзоре отметили, что при выборе ягод нужно обязательно соблюдать несколько правил. Так, покупки следует совершать у официальных лиц. Информацию можно запросить прямо в киоске, если опознавательных знаков на нем нет. Кроме того, можно попросить документы, подтверждающие качество продукта. Важен также внешний вид товара и продавца. Вся продукция должна быть упакована.
Перед употреблением продукт нужно обязательно мыть.
Напомним, ранее стало известно, что в Свердловскую область поступили 200 тонн клубники и арбузов.