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В Екатеринбурге начали продавать клубнику и черешню без сертификатов

Потенциально опасные ягоды появились на прилавках торговых точек в Екатеринбурге

28 мая 2024, 11:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге начали продавать клубнику и черешню без сертификатов

В Екатеринбурге появились точки продаж, где торгуют клубникой, черешней и другими ягодами. Вот только их приосхождение неизвестно.

Причиной является отсутствие сертификатов, пишет Ура.ру. По данным издания, точки продаж располагаются в Пионерском районе, на одном из перекрестков на улице Ленина.

По словам руководителя дендропарка в Екатеринбурге Светланы Раскостовой, ягоды без сертификатов могут быть опасными, так неизвестно, как и в каких условиях они были выращены. Она отметила, что ягоды могут травить удобрения для красивых ягод, держать их на гормонах для быстрого роста и так далее. Кто-то растит их честно, но без документов узнать это наверняка невозможно.

В Роспотребнадзоре отметили, что при выборе ягод нужно обязательно соблюдать несколько правил. Так, покупки следует совершать у официальных лиц. Информацию можно запросить прямо в киоске, если опознавательных знаков на нем нет. Кроме того, можно попросить документы, подтверждающие качество продукта. Важен также внешний вид товара и продавца. Вся продукция должна быть упакована.

Перед употреблением продукт нужно обязательно мыть.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловскую область поступили 200 тонн клубники и арбузов.

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#Ирина Кирилова#Продукты#Здоровье#Сертификат#Лицензия#Огород#Ягоды#Екатеринбург
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