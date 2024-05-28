Потенциально опасные ягоды появились на прилавках торговых точек в Екатеринбурге

По словам руководителя дендропарка в Екатеринбурге Светланы Раскостовой, ягоды без сертификатов могут быть опасными, так неизвестно, как и в каких условиях они были выращены. Она отметила, что ягоды могут травить удобрения для красивых ягод, держать их на гормонах для быстрого роста и так далее. Кто-то растит их честно, но без документов узнать это наверняка невозможно.