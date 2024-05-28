Россиян призвали быть бдительными из-за бруцеллеза

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:35
Чаще всего бруцеллез передается от животного к человеку, но необязательно контактировать со скотом или работать на ферме, чтобы заразиться. Одним из потенциальных источников инфекции являются молоко и свежий сыр, в которых могут содержаться бруцеллы. Поэтому необходимо быть особенно внимательными при употреблении данных продуктов, пишет 360.ru.
Несмотря на опасность заболевания, в случае своевременного обращения к врачу, бруцеллез можно вылечить. Власти региона уже приняли меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. И, возможно, опасные очаги бруцеллеза уже были ликвидированы, предположил Чумаков.