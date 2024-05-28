Россиян призвали быть бдительными из-за бруцеллеза

Чаще всего бруцеллез передается от животного к человеку, но необязательно контактировать со скотом или работать на ферме, чтобы заразиться. Одним из потенциальных источников инфекции являются молоко и свежий сыр, в которых могут содержаться бруцеллы. Поэтому необходимо быть особенно внимательными при употреблении данных продуктов, пишет 360.ru.