Экс-директор академии «Чертаново» предложил построить интернат в Самаре

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Ларин отметил, что многие не знают, что во время борьбы «Чертаново» за высокие места в ФНЛ в составе команды всегда было около пяти-шести футболистов из Москвы, которые присоединились к академии в возрасте 6-7 лет. Таким образом, ошибочно полагать, что команда полностью полагалась на игроков из других регионов.
По словам Ларина, если бы он сейчас работал в Самаре, то первым делом построил бы специальный интернат, чтобы приглашать талантливых юношей из других регионов. При этом они не заменили бы местных игроков, а добавились бы к ним, как это было в «Чертаново». Это позволило бы формировать команду академии, которая впоследствии выращивала бы игроков для молодежной и главной команды, пишет volga.news.
Сейчас в составе молодежной команды и второй команды «Крылья Советов» на контрактной основе играют 24 футболиста из Самары. Это первый шаг, который показывает молодым игрокам, что клуб рассчитывает на них. Что касается строительства интерната, Ларин сообщил, что есть планы построить его в районе «Самара Арены».