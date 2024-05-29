Экс-директор академии «Чертаново» предложил построить интернат в Самаре

По словам Ларина, если бы он сейчас работал в Самаре, то первым делом построил бы специальный интернат, чтобы приглашать талантливых юношей из других регионов. При этом они не заменили бы местных игроков, а добавились бы к ним, как это было в «Чертаново». Это позволило бы формировать команду академии, которая впоследствии выращивала бы игроков для молодежной и главной команды, пишет volga.news.