Модульбанк запустил новую опцию для безналичных платежей ModulPay

Отмечается, что упрощение бухгалтерии при приеме безналичных платежей предоставляет возможность бизнесу открывать новые возможности, такие как увеличение продаж и расширение их географии. Если процесс оплаты идет быстрее, то это влияет не только на удобство клиентов, а также на их опыт взаимодействия с компанией, что в целом сказывается на ее имидже.