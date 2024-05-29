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Модульбанк запустил новую опцию для безналичных платежей ModulPay

Модульбанк запустил новую опцию для безналичных платежей ModulPay

29 мая 2024, 07:05
Фото: 1MI
Сегодня безналичный расчет становится все более популярным в мире. Этот вид расчета не только удобен и безопасен, но и экономит много времени.

На фоне развития технологий и интернет-торговли на рынке появляются и более современные мобильные приложения. Их основная цель — упрощение безналичных расчетов.

Так, в России появились мобильные приложения, разработанные внутри страны, в их числе SberPay от Сбербанка и Mir Pay от платежной системы «Мир». Об этом пишет gorod55.ru.

На днях такое мобильное приложение анонсировал Модульбанк, который

в последнее время развивается как предпринимательский хаб. Приложение ModulPay позволяет не просто принимать платежи по QR-коду, но еще и отслеживать продажи и оформление возвратов. Если создать несколько учетных записей, пользователь приложения получает возможность работать с различными магазинами. По словам директора Модульбанка по платежным сервисам Юрия Васильева, платежный сервис, который изначально создавался как полнофункциональный, со временем получит еще ряд новых возможностей и интеграций.

Отмечается, что упрощение бухгалтерии при приеме безналичных платежей предоставляет возможность бизнесу открывать новые возможности, такие как увеличение продаж и расширение их географии. Если процесс оплаты идет быстрее, то это влияет не только на удобство клиентов, а также на их опыт взаимодействия с компанией, что в целом сказывается на ее имидже.

Аналитики также отмечают, что на фоне подъема отечественного рынка безналичных платежей продолжится и рост количества активных банковских карт в обращении, а также новых цифровых сервисов. Власти страны также оказывают влияние на развитие безналичных платежей, внедряя различные программы стимулирования (пример — программа «Мир»).

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