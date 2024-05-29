На Западе 40 лет разгадывают радиосигнал из России

14 лет назал сигнал прекратился на 24 часа. Затем он стал вещать из-под Санкт-Петербурга. Ученый Райан Шаум, который долго исследует данный сигнал, считает, что информация транслируется через микрофон. В один из дней 2001 года оператор забыл его выключить. Прозвучала фраза: «Мне 143. Генератор не принимает… Эта штука исходит из аппаратной». Текст сообщался на русском языке.