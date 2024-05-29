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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

На Западе 40 лет разгадывают радиосигнал из России

На Западе 40 лет разгадывают радиосигнал из России

29 мая 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney
Ученые на протяжении 40 лет пытаются разгадать загадочный сигнал из России. Есть множество теорий, среди них есть версия, что это был маяк для пришельцев, либо передача секретных данных.

С 1970-х на радиочастоте 4625 кГц передают странный набор звуков: гудки, шипение, фрагменты «Лебединого озера». Сигнал транслируется более 40 лет.

На Западе его называют по-разному. Разгадать загадку у ученых не получается. Цель трансляции сигнала тоже неизвестна. Станция, с которой изначально транслировался сигнал, находилась под Москвой, около города Поварово, пишут «Новые известия».

14 лет назал сигнал прекратился на 24 часа. Затем он стал вещать из-под Санкт-Петербурга. Ученый Райан Шаум, который долго исследует данный сигнал, считает, что информация транслируется через микрофон. В один из дней 2001 года оператор забыл его выключить. Прозвучала фраза: «Мне 143. Генератор не принимает… Эта штука исходит из аппаратной». Текст сообщался на русском языке.

Известно, что сигнал становится активен, когда происходят важнейшие события. Некоторые данные постоянно дублируются. Доктор философии Дэвид Стапплс считает, что таким образом руководство России может использовать сигнал для целей обороны. Он может использоваться в качестве альтернативы на случай ядерной войны.

Эксперт также добавил, что станция может быть частью системы «Мертвая рука». Она может как управляться кем-то, так и работать в авторежиме. Также есть версия, что система — средство нанесения удара ядерным оружием на случай ликвидации лидеров страны.

По другой теории, система занимается поиском НЛО. Есть и основания полагать, что радиочастота принадлежит местынм вооруженным силам.

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#Дарья Сорокина#Общество#Москва#Загадка#Екатеринбург#ПВО#Сигнал#ВС РФ#Радиосигнал
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