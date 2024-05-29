Пять признаков того, что пришло время обратиться к психотерапевту

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Как понять, что консультация психотерапевта необходима, сообщает «Новая Хакасия».
В Национальном институте психического здоровья США рассказали о срочности визита к психотерапевту для тех, кто столкнулся со следующими симптомами.
Подавленность и апатия не дают встать с кровати, хотя иногда о проблемах сигнализирует просто плохое настроение.
Проблемы со сном тоже могут быть свидетельством психологических проблем. В норме человеку положено 7–9 часов сна в сутки. Если он спит заметно дольше или меньше, стоит задуматься: а не депрессия ли это?
Повышенный или пониженный аппетит может быть вызван нездоровым эмоциональным фоном, равно как и утрата интереса к прошлым увлечениям и отказ общаться с друзьями. Наконец, внушать опасение должно стремление к саморазрушению: мысли о смерти, пристрастие к алкоголю и другие вредные привычки, тяга к причинению себе вреда тоже могут говорить о проблемах с душевным состоянием.