Пять признаков того, что пришло время обратиться к психотерапевту

Повышенный или пониженный аппетит может быть вызван нездоровым эмоциональным фоном, равно как и утрата интереса к прошлым увлечениям и отказ общаться с друзьями. Наконец, внушать опасение должно стремление к саморазрушению: мысли о смерти, пристрастие к алкоголю и другие вредные привычки, тяга к причинению себе вреда тоже могут говорить о проблемах с душевным состоянием.