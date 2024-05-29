tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:16

Published Сегодня, 19:16

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

Пять признаков того, что пришло время обратиться к психотерапевту

Пять признаков того, что пришло время обратиться к психотерапевту

29 мая 2024, 19:16
Фото: Изображение Midjourney
Визиты к психотерапевту входят в привычку для большинства людей, но есть и те, кто не считает их необходимыми для себя.

Как понять, что консультация психотерапевта необходима, сообщает «Новая Хакасия».

В Национальном институте психического здоровья США рассказали о срочности визита к психотерапевту для тех, кто столкнулся со следующими симптомами.

Подавленность и апатия не дают встать с кровати, хотя иногда о проблемах сигнализирует просто плохое настроение.

Проблемы со сном тоже могут быть свидетельством психологических проблем. В норме человеку положено 7–9 часов сна в сутки. Если он спит заметно дольше или меньше, стоит задуматься: а не депрессия ли это?

Повышенный или пониженный аппетит может быть вызван нездоровым эмоциональным фоном, равно как и утрата интереса к прошлым увлечениям и отказ общаться с друзьями. Наконец, внушать опасение должно стремление к саморазрушению: мысли о смерти, пристрастие к алкоголю и другие вредные привычки, тяга к причинению себе вреда тоже могут говорить о проблемах с душевным состоянием.

#Общество#Психологическое здоровье#Все материалы авторов
Подпишитесь
Тест «Насколько хорошо вы знаете грибы?»
Сегодня, 10:48
В магазинах екатеринбургского «Жизньмарта» завершились проверки после отравлений
Сегодня, 15:07
Монстры рядом с нами: топ-3 самых странных рыб в свердловских водоемах (фото)
Сегодня, 14:22
Инспектор ГИБДД бросил авто с мигалками в Екатеринбурге ради обеда
Сегодня, 14:03
Жители Екатеринбурга требуют деньги с бабушки за установленный забор
Сегодня, 12:37
Пары желают массово пожениться в День Семьи в Екатеринбурге
Сегодня, 12:17
"