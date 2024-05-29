Россиянам назвали пять продуктов для здорового пищеварения

И последний в списке — топинамбур. Клубни этого растения содержат множество полезных элементов. Топинамбур стимулирует обмен веществ и выделение желчи, а также очищает кишечник. Рекомендуется употреблять около 100 граммов свежих клубней топинамбура в любой форме ежедневно.