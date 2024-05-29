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Posted Вчера, 10:59

Published Вчера, 10:59

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Россиянам назвали пять продуктов для здорового пищеварения

29 мая 2024, 10:59
В Роспотребнадзоре рассказали о пяти продуктах, которые полезны для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. Первый в списке — свекла.

Свекла богата бетаином и бетанином, которые помогают клеткам печени работать эффективнее. Кроме того, свекла является хорошим антисептиком и улучшает пищеварение, пишет 360.ru.

Второй — йогурт. В нем содержатся полезные живые бактерии, которые защищают кишечник от вредных микроорганизмов и поддерживают необходимую кислотность для нормальной работы пищеварительной системы.

Третий продукт — имбирь. Его эфирные масла стимулируют выработку желчи, снижают воспаление и обладают антиоксидантными свойствами. Вещества, содержащиеся в имбире, помогают лучше переваривать тяжелую пищу.

Четвертый — овсянка. Она богата белком, углеводами и витамином E. Бета-глюканы, также присутствующие в овсянке, помогают справиться с вредными свойствами жирной пищи и снижают уровень холестерина.

И последний в списке — топинамбур. Клубни этого растения содержат множество полезных элементов. Топинамбур стимулирует обмен веществ и выделение желчи, а также очищает кишечник. Рекомендуется употреблять около 100 граммов свежих клубней топинамбура в любой форме ежедневно.

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