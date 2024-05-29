Турецкие банки расширят прием российских платежей летом

Разумовский отметил, что решение о возобновлении приема платежей уже было принято в мае, но пока не было оформлено официально. В настоящее время транзакции по-прежнему приостановлены. Это подтвердил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин, пишет 360.ru.