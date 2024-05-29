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Posted Вчера, 11:04

Published Вчера, 11:04

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Турецкие банки расширят прием российских платежей летом

29 мая 2024, 11:04
Турецкие банки собираются начать принимать оплату за определенные товары, включая некоторые категории, которые были включены в «зеленый список». Об этом сообщил Алексей Разумовский, коммерческий директор компании «Импая Рус», а также другие участники рынка.

Разумовский отметил, что решение о возобновлении приема платежей уже было принято в мае, но пока не было оформлено официально. В настоящее время транзакции по-прежнему приостановлены. Это подтвердил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин, пишет 360.ru.

Предполагается, что будет возможность проводить платежи напрямую за товары народного потребления, электронику и автомобили. Ранее в список входили лекарства, продукты питания, сельскохозяйственные товары, текстиль, а также оплата в сферах туризма и образования.

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