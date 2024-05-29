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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Ставивший на колени детей свердловский экс-полицейский пытался вернуть работу

В Каменске-Уральском пытался вернуть работу ставивший детей на колени педагог

29 мая 2024, 16:06
Фото: 1MI

Ставивший на колени детей свердловский экс-полицейский пытался вернуть работу

Суд в Каменске-Уральском отклонил просьбу Ивана Корсака.

Бывший педагог-полицейский попытался через суд оспорить результаты служебной проверки, после которой его отстранили от работы, сообщили в Синарском районном суде Каменска-Уральского.

Преподаватель техникума в Каменске-Уральском бил ремнем студенток и ставил на колени
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Корсак не будет восстановлен на работе, пояснили в ведомстве. Решение суда в силу не вступило и может быть оспорено.

Напомним, что полицейский и по совместительству педагог в одном из колледжей города практиковал необычные меры наказания. В частности, он ставил студенток на колени и угрожал им ремнем. После обращения учащихся в полицию мужчину уволили.

Ранее также стало известно, что Корсак пришел на выпускной в колледж, откуда его уволили, и расплакался.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Каменск-Уральский#Суд#Студенты#Иск#Полицейский#Колледж#Педагог#Екатеринбург
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