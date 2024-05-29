В Каменске-Уральском пытался вернуть работу ставивший детей на колени педагог

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Бывший педагог-полицейский попытался через суд оспорить результаты служебной проверки, после которой его отстранили от работы, сообщили в Синарском районном суде Каменска-Уральского.
Корсак не будет восстановлен на работе, пояснили в ведомстве. Решение суда в силу не вступило и может быть оспорено.
Напомним, что полицейский и по совместительству педагог в одном из колледжей города практиковал необычные меры наказания. В частности, он ставил студенток на колени и угрожал им ремнем. После обращения учащихся в полицию мужчину уволили.
Ранее также стало известно, что Корсак пришел на выпускной в колледж, откуда его уволили, и расплакался.