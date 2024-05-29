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Возможной причиной массового пожара в Свердловской области стала стеклянная банка

Возможной причиной массового пожара в Свердловской области стала стеклянная банка

29 мая 2024, 09:21
Пожар в деревне Березовка Свердловской области, который сжег 10 домов, мог вспыхнуть из-за стеклянной банки.

Предположительно, воспламенение могло случиться из-за банки, которая находилась на участке. На солнце мог произойти эффект линзы — поджог сухой травы через лучи, рассказал глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.

После травы огонь оказался на бане, а затем охватил частные дома. При этом специалисты предполагают, что вероятны и другие версии возгорания. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

Известно, что сумма ущерба, который был причинен жителям пострадавших домов, составляет 12 000 000 рублей.

Напомним, происшествие случилось днем 28 мая 2024 года. К вечеру огонь был ликвидирован. Жителям деревни, чьи дома сгорели, глава региона поручил предоставить временное жилье и оказать помощь.

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