Возможной причиной массового пожара в Свердловской области стала стеклянная банка

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Предположительно, воспламенение могло случиться из-за банки, которая находилась на участке. На солнце мог произойти эффект линзы — поджог сухой травы через лучи, рассказал глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.
После травы огонь оказался на бане, а затем охватил частные дома. При этом специалисты предполагают, что вероятны и другие версии возгорания. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет.
Известно, что сумма ущерба, который был причинен жителям пострадавших домов, составляет 12 000 000 рублей.
Напомним, происшествие случилось днем 28 мая 2024 года. К вечеру огонь был ликвидирован. Жителям деревни, чьи дома сгорели, глава региона поручил предоставить временное жилье и оказать помощь.