Диетолог Ноев: черешня не способствует снижению веса

При выборе черешни следует обращать внимание на ее плотность, цвет, гладкость и отсутствие пятен и трещин. Не рекомендуется покупать мокрую и мытую ягоду, так как она может содержать грибки и бактерии. Также стоит избегать покупки черешни с развалов у дороги, так как плоды могут поглощать тяжелые металлы и выхлопные газы.