Диетолог Ноев: черешня не способствует снижению веса

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Черешня содержит много сахаров, которые способствуют отложению жира в организме. Поэтому рекомендуется употреблять черешню в умеренных количествах — не более 250 граммов в день, пишет 360.ru.
Чтобы избежать возможных проблем с пестицидами или нитратами, важно покупать черешню только у проверенных продавцов, имеющих соответствующую документацию на продукт.
При выборе черешни следует обращать внимание на ее плотность, цвет, гладкость и отсутствие пятен и трещин. Не рекомендуется покупать мокрую и мытую ягоду, так как она может содержать грибки и бактерии. Также стоит избегать покупки черешни с развалов у дороги, так как плоды могут поглощать тяжелые металлы и выхлопные газы.
Не стоит употреблять черешню людям с диабетом, ожирением и проблемами желудочно-кишечного тракта. Также ягоду не рекомендуется употреблять людям с аллергическими реакциями и кормящим женщинам.
Черешня хороша как самостоятельный продукт, так и в сочетании с молочными продуктами. Ее можно использовать при приготовлении различных блюд, таких как запеканка, сырники, йогуртовые муссы и парфе.
Важно помнить, что черешню следует употреблять с умеренностью, заключила эксперт.