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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Диетолог Ноев: черешня не способствует снижению веса

30 мая 2024, 11:21
Врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог Александра Ноев развеяла миф о том, что черешня способствует похудению. Она объяснила, что употребление черешни, на самом деле, не помогает сбросить вес.

Черешня содержит много сахаров, которые способствуют отложению жира в организме. Поэтому рекомендуется употреблять черешню в умеренных количествах — не более 250 граммов в день, пишет 360.ru.

Чтобы избежать возможных проблем с пестицидами или нитратами, важно покупать черешню только у проверенных продавцов, имеющих соответствующую документацию на продукт.

При выборе черешни следует обращать внимание на ее плотность, цвет, гладкость и отсутствие пятен и трещин. Не рекомендуется покупать мокрую и мытую ягоду, так как она может содержать грибки и бактерии. Также стоит избегать покупки черешни с развалов у дороги, так как плоды могут поглощать тяжелые металлы и выхлопные газы.

Не стоит употреблять черешню людям с диабетом, ожирением и проблемами желудочно-кишечного тракта. Также ягоду не рекомендуется употреблять людям с аллергическими реакциями и кормящим женщинам.

Черешня хороша как самостоятельный продукт, так и в сочетании с молочными продуктами. Ее можно использовать при приготовлении различных блюд, таких как запеканка, сырники, йогуртовые муссы и парфе.

Важно помнить, что черешню следует употреблять с умеренностью, заключила эксперт.

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