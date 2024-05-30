Протеиновые батончики могут оказывать негативное влияние на здоровье

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской КБ Минздрава МО предупредила о возможных проблемах. Один из распространенных проблемных компонентов протеиновых батончиков — это высокое содержание подсластителей. При чрезмерном потреблении этих продуктов может возникнуть нарушение обмена углеводами, что может привести к набору лишнего веса, развитию сахарного диабета, проблемам с метаболизмом липидов и сердечно-сосудистыми заболеваниями (атеросклерозом), пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».