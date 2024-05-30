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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:10

Протеиновые батончики могут оказывать негативное влияние на здоровье

30 мая 2024, 05:08
Многие спортсмены, которые следят за своим питанием, часто едят протеиновые батончики. Однако немногие знают о возможных негативных последствиях их употребления.

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской КБ Минздрава МО предупредила о возможных проблемах. Один из распространенных проблемных компонентов протеиновых батончиков — это высокое содержание подсластителей. При чрезмерном потреблении этих продуктов может возникнуть нарушение обмена углеводами, что может привести к набору лишнего веса, развитию сахарного диабета, проблемам с метаболизмом липидов и сердечно-сосудистыми заболеваниями (атеросклерозом), пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сухорукова отметила, что протеиновые батончики можно использовать как часть спортивного питания, но они не должны полностью заменять полноценные приемы пищи.

«Рекомендуется съедать не более двух батончиков в день, так как организму требуется дополнительная энергия для переваривания продукта с высоким содержанием белка», — добавила Сухорукова.

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