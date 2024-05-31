Дума Сысертского ГО со скандалом приняла пенсии экс-главам

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Прокуратура отправила в думу протест на повышений пенсий, однако его отклонили. После этого среди чиновников разгорелся скандал. Некоторые депутаты выступили против повышения и в качестве поддержки привели нескольких горожан, пишет Ура.ру.
Так, по словам одного из очевидцев, против высказался депутат Алексей Бондарев. Последнее время он приводит с собой горожан, которые негативно настроены. Также председатель думы Илья Тугбаев рассказал, что у протеста надзорного органа был процедурный характер.
Повышение пенсий чиновники одобрили в марте 2024 года, а в апреле это решение было опротестовано надзорным ведомством. В итоге надбавки получили несколько человек.
Напомним, в апреле 2024 года депутаты свердловского Заксо не стали повышать зарплату чиновникам.