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Published Сегодня, 03:42

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Updated Сегодня, 03:44

Дума Сысертского ГО со скандалом приняла пенсии экс-главам

Дума Сысертского ГО со скандалом приняла пенсии экс-главам

31 мая 2024, 03:42
Фото: 1MI
В думе Сысертского ГО со скандалом приняли решение увеличить размер пенсий экс-главам.

Прокуратура отправила в думу протест на повышений пенсий, однако его отклонили. После этого среди чиновников разгорелся скандал. Некоторые депутаты выступили против повышения и в качестве поддержки привели нескольких горожан, пишет Ура.ру.

Так, по словам одного из очевидцев, против высказался депутат Алексей Бондарев. Последнее время он приводит с собой горожан, которые негативно настроены. Также председатель думы Илья Тугбаев рассказал, что у протеста надзорного органа был процедурный характер.

Повышение пенсий чиновники одобрили в марте 2024 года, а в апреле это решение было опротестовано надзорным ведомством. В итоге надбавки получили несколько человек.

Напомним, в апреле 2024 года депутаты свердловского Заксо не стали повышать зарплату чиновникам.

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#Елизавета Зиборова#Политика#Прокуратура#Чиновники#Протест#Скандал#Депутаты#Дума#Конфликт#Пенсии#Екатеринбург#Инцидент
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