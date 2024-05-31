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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Стали известны подробности гибели студента в Реже во время практики

Стали известны подробности гибели студента в Реже во время практики

31 мая 2024, 06:29
Фото: СУ СК по Свердловской области
Стали известны обстоятельства смерти 17-летнего студента-практиканта в Реже.

По словам адвоката Георгия Краснова, экскаваторщик, который работал вместе с погибшим, выкопал канаву, после чего остальные рабочие начали делать монтаж. После этого экскаваторщик пошел на другой участок, а вскоре ему сообщили, что практиканта придавило валуном, пишет Е1.

При этом Краснов отметил, что этот камень из ковша экскаватора не вываливался, а лежал давно. Студент рухнул вместе с ним в канаву, где валун его придавил. По предположению адвоката, погибший перед этим оперся на камень, в результате чего и упал.

В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело.

Напомним, происшествие случилось 31 мая 2024 года.

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