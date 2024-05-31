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В Екатеринбурге маме отдали объявленную в розыск дочку

Свердловчан пригласили на ток-шоу из-за истории с похищением

31 мая 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге маме отдали объявленную в розыск дочку

В Екатеринбурге пристав забрали у отца маленькую дочь и передали ее матери. Ранее ребенок был объявлен в розыск.

Девочке 5 лет. Искали пристав и ее и отца. Известно, что пара развелась, после чего девочка жила с мамой в Каменске-Уральском, а с отцом гуляла еженедельно. Однажды папа девочки забрал малышку на прогулку и не привел обратно, отметили в региональном ФССП.

Пристав объявили в розыск и папу и дочку. Ранее мужчина писал экс-супруге разные адреса, где он якобы находится с дочкой. Когда женщина приезжала туда, дочки там не было. Ехала она из Каменска-Уральского в Екатеринбург.

Кроме того, историей семьи заинтересовался один из телеканалов и родители были приглашены на ток-шоу в Москву. В итоге ребенка разыскали и передали матери.

Ранее жительница Свердловской области с приставами забрала сына от сожителя-абьюзера.

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#Дарья Сорокина#Дети#Свердловская область#Криминал#Розыск#Приставы#Развод#18+#Екатеринбург
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