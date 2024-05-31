Свердловчан пригласили на ток-шоу из-за истории с похищением

Девочке 5 лет. Искали пристав и ее и отца. Известно, что пара развелась, после чего девочка жила с мамой в Каменске-Уральском, а с отцом гуляла еженедельно. Однажды папа девочки забрал малышку на прогулку и не привел обратно, отметили в региональном ФССП.