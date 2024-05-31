Свердловчан пригласили на ток-шоу из-за истории с похищением

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Девочке 5 лет. Искали пристав и ее и отца. Известно, что пара развелась, после чего девочка жила с мамой в Каменске-Уральском, а с отцом гуляла еженедельно. Однажды папа девочки забрал малышку на прогулку и не привел обратно, отметили в региональном ФССП.
Пристав объявили в розыск и папу и дочку. Ранее мужчина писал экс-супруге разные адреса, где он якобы находится с дочкой. Когда женщина приезжала туда, дочки там не было. Ехала она из Каменска-Уральского в Екатеринбург.
Кроме того, историей семьи заинтересовался один из телеканалов и родители были приглашены на ток-шоу в Москву. В итоге ребенка разыскали и передали матери.
Ранее жительница Свердловской области с приставами забрала сына от сожителя-абьюзера.