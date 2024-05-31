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Участниками ПМЭФ-2024 станут 136 стран и территорий

Участниками ПМЭФ-2024 станут 136 стран и территорий

31 мая 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
С 5 по 8 июня текущего года в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум. Уже сейчас свое участие в событии подтвердили 17,1 тысячи человек, а также 3,4 тысячи представителей средств массовой информации из 136 стран и территорий.

Советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что форум является ключевым центром мирового развития, пишет Transsibinfo. По его словам, у Петербургского международного экономического форума уникальная миссия по поддержанию глобального баланса сил и созданию многополярной международной системы, по обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, ориентированной на национальные интересы Российской Федерации.

Кобяков отметил, что ПМЭФ стал институтом национального развития, а уровень участия и интерес к деловому событию вернулся на уровень, который фиксировался в период до пандемии коронавирусной инфекции. Уже сейчас показатели мероприятия превышают данные 2019 года и это свидетельствует о том, что событие востребовано со стороны делового сообщества в качестве инструмента коммуникации. При этом интерес к ПМЭФ продолжает расти.

Петербургский международный экономический форум является одним из крупнейших и наиболее важных деловых событий в мире. Мероприятие проводится уже 27 лет, за это время форум стал ведущей площадкой для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена опытом для обеспечения устойчивого развития.

В 2021 году Петербургский международный экономический форум стал первым и самым масштабным деловым событием, которое проводилось в очном формате после перерыва из-за пандемии COVID-19.

Традиционным информационным партнером события выступает медиахолдинг 1MI, управляющий одной из самых крупных в Российской Федерации сетей региональных средств массовой информации и каналов в соцсетях.

#Экономика
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