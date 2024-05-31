Участниками ПМЭФ-2024 станут 136 стран и территорий

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что форум является ключевым центром мирового развития, пишет Transsibinfo. По его словам, у Петербургского международного экономического форума уникальная миссия по поддержанию глобального баланса сил и созданию многополярной международной системы, по обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, ориентированной на национальные интересы Российской Федерации.
Кобяков отметил, что ПМЭФ стал институтом национального развития, а уровень участия и интерес к деловому событию вернулся на уровень, который фиксировался в период до пандемии коронавирусной инфекции. Уже сейчас показатели мероприятия превышают данные 2019 года и это свидетельствует о том, что событие востребовано со стороны делового сообщества в качестве инструмента коммуникации. При этом интерес к ПМЭФ продолжает расти.
Петербургский международный экономический форум является одним из крупнейших и наиболее важных деловых событий в мире. Мероприятие проводится уже 27 лет, за это время форум стал ведущей площадкой для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена опытом для обеспечения устойчивого развития.
В 2021 году Петербургский международный экономический форум стал первым и самым масштабным деловым событием, которое проводилось в очном формате после перерыва из-за пандемии COVID-19.
Традиционным информационным партнером события выступает медиахолдинг 1MI, управляющий одной из самых крупных в Российской Федерации сетей региональных средств массовой информации и каналов в соцсетях.