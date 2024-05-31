Участниками ПМЭФ-2024 станут 136 стран и территорий

Кобяков отметил, что ПМЭФ стал институтом национального развития, а уровень участия и интерес к деловому событию вернулся на уровень, который фиксировался в период до пандемии коронавирусной инфекции. Уже сейчас показатели мероприятия превышают данные 2019 года и это свидетельствует о том, что событие востребовано со стороны делового сообщества в качестве инструмента коммуникации. При этом интерес к ПМЭФ продолжает расти.