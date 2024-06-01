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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Взрослого трамвайного зацепера заметили на Вагонке в Нижнем Тагиле

Взрослый мужчина-зацепер катался на «колбасе» трамвая в Нижнем Тагиле

1 июня 2024, 06:54
Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил»

Взрослого трамвайного зацепера заметили на Вагонке в Нижнем Тагиле

Безбилетника, который решил сэкономить 24 рубля за проезд в трамвае, очевидцы заметили на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Они засняли мужчину, который зацепился за «колбасу» трамвая. Видео появилось в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Очевидцы предположили, что мужчине просто не хотелось платить за проезд 24 рубля, и он решил вспомнить молодость.

Видимо, лихие 90-е не забываются, — комментируют авторы видео.

В ГАИ прокомментировали данное видео и напомнили тагильчанам, что зацеперство смертельно опасно для жизни и является грубым нарушением правил дорожного движения.

Ранее в Свердловской области поймали зацепера, который катался между вагонами грузового поезда.

Жители Нижнего Тагила снова заметили «зацеперов» на трамвае
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#ГАИ#Трамвай#Общественный транспорт#Екатеринбург#Зацеперы
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