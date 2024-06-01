Взрослый мужчина-зацепер катался на «колбасе» трамвая в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Они засняли мужчину, который зацепился за «колбасу» трамвая. Видео появилось в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Очевидцы предположили, что мужчине просто не хотелось платить за проезд 24 рубля, и он решил вспомнить молодость.
Видимо, лихие 90-е не забываются, — комментируют авторы видео.
В ГАИ прокомментировали данное видео и напомнили тагильчанам, что зацеперство смертельно опасно для жизни и является грубым нарушением правил дорожного движения.
Ранее в Свердловской области поймали зацепера, который катался между вагонами грузового поезда.