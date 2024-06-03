tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

37-летний житель Нижнего Тагила погиб на СВО

37-летний житель Нижнего Тагила погиб на СВО

3 июня 2024, 10:24
Фото: «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте
14 мая в ходе выполнения воинского долга на СВО погиб героической смертью Александр Халдеев их Нижнего Тагила. Ему было 37 лет.

Близкие запомнили бойца как доброго, открытого человека, который любил жизнь и радовался ей. Он не боялся трудностей, был настоящим патриотом и опорой для своей семьи и друзей. Родные погибшего рассказали, что он строил большие планы на жизнь — к сожалению, их не получилось осуществить. Потеря Александра стала невосполнимой утратой для его близких, друзей и коллег.

Прощание с Халдеевым Александром Игоревичем пройдет 4 июня, в 12 часов дня по адресу Щорса, 18, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, ранее стало известно, что на СВО погиб 52-летний водитель автобуса из Нижнего Тагила.

Многодетный отец из Ирбита погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Ведущий праздников из Свердловской области погиб на СВОЭкс-замначальника колонии из Нижнего Тагила погиб на СВО«Витя — Леший, друг и брат»: на СВО героически погиб боец из села под Нижним Тагилом
#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Смерть#18+#Екатеринбург#Погиб#Инцидент#СВО#Спецоперация
Подпишитесь
Шесть лет свердловчанки не могут завоевать корону международного конкурса «Мисс Офис»
Сегодня, 09:29
ВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписания, выбросы с НТМК накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 07:01
Творог дороже мяса. В Свердловской области подорожали молочные продукты
Сегодня, 07:44
В деле задержанного в игровом клубе жителя Нижнего Тагила появились новые статьи
Сегодня, 08:13
Первенство Свердловской области по легкой атлетике: победы тагильских спортсменов
Сегодня, 10:08
"