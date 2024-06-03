37-летний житель Нижнего Тагила погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Близкие запомнили бойца как доброго, открытого человека, который любил жизнь и радовался ей. Он не боялся трудностей, был настоящим патриотом и опорой для своей семьи и друзей. Родные погибшего рассказали, что он строил большие планы на жизнь — к сожалению, их не получилось осуществить. Потеря Александра стала невосполнимой утратой для его близких, друзей и коллег.
Прощание с Халдеевым Александром Игоревичем пройдет 4 июня, в 12 часов дня по адресу Щорса, 18, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, ранее стало известно, что на СВО погиб 52-летний водитель автобуса из Нижнего Тагила.