37-летний житель Нижнего Тагила погиб на СВО

Близкие запомнили бойца как доброго, открытого человека, который любил жизнь и радовался ей. Он не боялся трудностей, был настоящим патриотом и опорой для своей семьи и друзей. Родные погибшего рассказали, что он строил большие планы на жизнь — к сожалению, их не получилось осуществить. Потеря Александра стала невосполнимой утратой для его близких, друзей и коллег.