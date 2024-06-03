Андрей Воробьев: жалобы на детские площадки проанализируют в Подмосковье

В этом году в Подмосковье откроют еще 697 новых детских площадок на сумму 4,5 миллиарда рублей. Губернатор Андрей Воробьев заметил, что есть жалобы на состояние некоторых площадок.