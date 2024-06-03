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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Андрей Воробьев: жалобы на детские площадки проанализируют в Подмосковье

3 июня 2024, 13:41
В этом году в Подмосковье откроют еще 697 новых детских площадок на сумму 4,5 миллиарда рублей. Губернатор Андрей Воробьев заметил, что есть жалобы на состояние некоторых площадок.

Помимо ежегодного ремонта, будет рассмотрена возможность создания новой специальной службы, которая бы занималась ремонтом площадок в городе, пишет 360.ru.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин сообщил, что из 697 новых площадок, 132 будут особенно крупными и стоят 1,7 миллиарда рублей. Остальные 565 площадок будут заменять старые и обойдутся в 3 миллиарда рублей.

Открытие новых и обновленных площадок будет происходить по графику с 15 июля.

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