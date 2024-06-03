Андрей Воробьев: жалобы на детские площадки проанализируют в Подмосковье

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Помимо ежегодного ремонта, будет рассмотрена возможность создания новой специальной службы, которая бы занималась ремонтом площадок в городе, пишет 360.ru.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин сообщил, что из 697 новых площадок, 132 будут особенно крупными и стоят 1,7 миллиарда рублей. Остальные 565 площадок будут заменять старые и обойдутся в 3 миллиарда рублей.
Открытие новых и обновленных площадок будет происходить по графику с 15 июля.