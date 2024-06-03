Культурно-образовательный центр на Гальянке в Тагиле приобретает очертания

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Так, строители завершили «нулевой цикл» на площадке первого корпуса. В скором времени здесь завершится монтаж несущих конструкций и начнется возведение второго этажа. О ходе работ проинформировала пресс-служба тагильской мэрии.
Далее подрядчик приступит к укладке стен и формированию оконных проемов. параллельно ведутся работы по прокладке коммуникаций.
Ранее депутаты в Нижнем Тагиле предложили мэрии отказаться от строительства нового вуза в городе.