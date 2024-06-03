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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В Нижнем Тагиле идет строительство культурно-образовательного центра на Гальянке

Культурно-образовательный центр на Гальянке в Тагиле приобретает очертания

3 июня 2024, 15:12
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле идет строительство культурно-образовательного центра на Гальянке

Строители в Тагиле в скором времени приступят к возведению второго этажа одного из корпусов культурно-образовательного центра.

Так, строители завершили «нулевой цикл» на площадке первого корпуса. В скором времени здесь завершится монтаж несущих конструкций и начнется возведение второго этажа. О ходе работ проинформировала пресс-служба тагильской мэрии.

Далее подрядчик приступит к укладке стен и формированию оконных проемов. параллельно ведутся работы по прокладке коммуникаций.

Ранее депутаты в Нижнем Тагиле предложили мэрии отказаться от строительства нового вуза в городе.

В Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра на ГГМ
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Касается каждого#Город#Подрядчик#Строительство#Работы#Екатеринбург#Культурный центр
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