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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Кремле назвали результаты сделок ОПЕК+ продуктом консенсуса

3 июня 2024, 12:03
В Кремле заявили, что действия участников ОПЕК+ по ограничению добычи нефти были приняты коллегиально, при активном участии России. Это помогло стабилизировать мировой рынок энергетических ресурсов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что эти соглашения являются важными и способствуют стабильности и предсказуемости на мировых энергорынках. Россия приняла ответственную позицию и активно участвовала в диалоге с партнерами, пишет 360.ru.

Договоренности ОПЕК+ были достигнуты путем консенсуса, отметил Песков, выразив уважение к странам-участницам. На следующую встречу ОПЕК+ планируется назначить в декабре 2024 года.

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