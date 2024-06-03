В Кремле назвали результаты сделок ОПЕК+ продуктом консенсуса

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что эти соглашения являются важными и способствуют стабильности и предсказуемости на мировых энергорынках. Россия приняла ответственную позицию и активно участвовала в диалоге с партнерами, пишет 360.ru.
Договоренности ОПЕК+ были достигнуты путем консенсуса, отметил Песков, выразив уважение к странам-участницам. На следующую встречу ОПЕК+ планируется назначить в декабре 2024 года.