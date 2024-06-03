tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Жители Екатеринбурга массово застряли в лифтах

Жители двух районов Екатеринбурга массово застряли в лифтах

3 июня 2024, 16:19
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга массово застряли в лифтах

Аварийно-диспетчерская служба получила сразу 18 вызовов из-за застрявших в Екатеринбурге лифтов.

Вызовы на застрявшие лифты поступили из Пионерского района и ЖБИ. Массовый сбой в работе оборудования возник из-за скачка напряжения, пишет Е1 со ссылкой на диспетчерскую компанию «Радомир-Инвест».

Поступило большое количество вызовов — сразу 18 звонков, однако сотрудник был лишь один, поэтому некоторым екатеринбуржцам пришлось провести в тесных кабинах не один час. В одном маленьком лифте на полтора часа застряли трое взрослых с маленьким ребенком. Им пришлось звонить в службу 112.

Скачок напряжения подтвердили в компании «Россети Урала». Сейчас ситуация с электричеством нормализовалась.

Ранее на часто ломающиеся лифты в здании администрации пожаловался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ребенок застрял в лифте в 20-этажном доме в центре Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловской области выделили 16 млн на замену лифтовЕкатеринбург потратит почти миллиард рублей на замену изношенных лифтовМасштабная замена лифтов пройдет в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Электричество#Поломка#Лифты#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Шесть лет свердловчанки не могут завоевать корону международного конкурса «Мисс Офис»
Сегодня, 09:29
Невозможно поверить: в возрасте 31 года умер тагильский тренер Павел Голованенко
Сегодня, 11:40
Сажаем, поливаем, рыхлим: лунный календарь садовода и огородника с 3 по 9 июня
Сегодня, 12:53
ВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписания, выбросы с НТМК накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 07:01
Владелец «Жизньмарта» планирует судиться с поставщиком зараженной еды в Екатеринбурге
Сегодня, 12:49
12 тысяч жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей
Сегодня, 12:43
"