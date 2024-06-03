Жители двух районов Екатеринбурга массово застряли в лифтах

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Вызовы на застрявшие лифты поступили из Пионерского района и ЖБИ. Массовый сбой в работе оборудования возник из-за скачка напряжения, пишет Е1 со ссылкой на диспетчерскую компанию «Радомир-Инвест».
Поступило большое количество вызовов — сразу 18 звонков, однако сотрудник был лишь один, поэтому некоторым екатеринбуржцам пришлось провести в тесных кабинах не один час. В одном маленьком лифте на полтора часа застряли трое взрослых с маленьким ребенком. Им пришлось звонить в службу 112.
Скачок напряжения подтвердили в компании «Россети Урала». Сейчас ситуация с электричеством нормализовалась.
Ранее на часто ломающиеся лифты в здании администрации пожаловался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.