Жители двух районов Екатеринбурга массово застряли в лифтах

Поступило большое количество вызовов — сразу 18 звонков, однако сотрудник был лишь один, поэтому некоторым екатеринбуржцам пришлось провести в тесных кабинах не один час. В одном маленьком лифте на полтора часа застряли трое взрослых с маленьким ребенком. Им пришлось звонить в службу 112.