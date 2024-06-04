Дожди и ливни придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В южной части региона помимо осадков ожидается теплая погода до +27 градусов, рассказала специалист УГМС Галина Шепоренко во время пресс-конференции.
При этом метеоролог сообщила, что прохладный последний месяц весны в текущем году — частое явление для Свердловской области.
Напомним, с 4 до 7 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируются небольшие осадки в виде дождей и по-летнему теплая погода. Так, 4 июня будет +26 градусов и ветрено, а в остальные дни +25 и небольшие порывы ветра.