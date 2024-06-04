Дожди и ливни придут в Свердловскую область

Напомним, с 4 до 7 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируются небольшие осадки в виде дождей и по-летнему теплая погода. Так, 4 июня будет +26 градусов и ветрено, а в остальные дни +25 и небольшие порывы ветра.