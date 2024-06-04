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Дожди и ливни придут в Свердловскую область

Дожди и ливни придут в Свердловскую область

4 июня 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области возможны осадки в виде ливней и гроз до конца рабочей недели — с 4 по 7 июня 2024 года.

В южной части региона помимо осадков ожидается теплая погода до +27 градусов, рассказала специалист УГМС Галина Шепоренко во время пресс-конференции.

При этом метеоролог сообщила, что прохладный последний месяц весны в текущем году — частое явление для Свердловской области.

Напомним, с 4 до 7 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируются небольшие осадки в виде дождей и по-летнему теплая погода. Так, 4 июня будет +26 градусов и ветрено, а в остальные дни +25 и небольшие порывы ветра.

Теплая погода придет в Свердловскую область с начала лета
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Осадки#Прогноз погоды#Окружающая среда#Природа#Ливни#Екатеринбург#Грозы
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