Школьник из Екатеринбурга поборется за звание лучшего кондитера

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Он представил торт из шоколада с орехами. Детям предстоит покороить сердца жюри своими сладостями, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».
В случае, если Георгию удастся обойти всех своих соперников, то он получит денежный приз и звание лучшего кондитера. Выпуск с Георгием выйдет 4 июня.
Напомним, на телеканале идет еще одно шоу — «Мистер Х». В нем девушки борются за сердце мужчин. Одной из участниц второго сезона стали девушки из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Последняя уже на втором выпуске устроила конфликт с участницей.