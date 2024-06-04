Школьник из Екатеринбурга поборется за звание лучшего кондитера

Напомним, на телеканале идет еще одно шоу — «Мистер Х». В нем девушки борются за сердце мужчин. Одной из участниц второго сезона стали девушки из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Последняя уже на втором выпуске устроила конфликт с участницей.