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Школьник из Екатеринбурга поборется за звание лучшего кондитера

Школьник из Екатеринбурга поборется за звание лучшего кондитера

4 июня 2024, 07:42
Фото: телеканал «Пятница»
Третий сезон шоу «Кондитер.Дети» начался на телеканале «Пятница». В нем дети и подростки сражаются в мастерстве по созданию кондитерских изделий. Одним из участников стал 14-летний Георгий Паначев из Екатеринбурга.

Он представил торт из шоколада с орехами. Детям предстоит покороить сердца жюри своими сладостями, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».

В случае, если Георгию удастся обойти всех своих соперников, то он получит денежный приз и звание лучшего кондитера. Выпуск с Георгием выйдет 4 июня.

Напомним, на телеканале идет еще одно шоу — «Мистер Х». В нем девушки борются за сердце мужчин. Одной из участниц второго сезона стали девушки из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Последняя уже на втором выпуске устроила конфликт с участницей.

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#Ирина Кирилова#Свободное время#Дети#Свердловская область#Конкурс#Школа#Пятница#Кондитер#Екатеринбург
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