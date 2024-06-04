Суд закрыл поставщика онигири и смузи для «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Производство поставляло в магазины баварские колбасы, свиную вырезку с картофелем, смузи с фруктами и ягодами, салаты и другие продукты, пишет Ура.ру.
При проверке выяснилось, что у поставщика отсутствует специальная документация, горячие блюда подвергались неправильной транспортировке, а на разделочных досках были выявлены различные дефекты. Также в Роспотребнадзоре обнаружили сальмонеллу.
В связи с этим суд принял решение приостановить на месяц работу данного производства.
Напомним, ранее была приостановлена работа некоторых фабрик, которые поставляли продукты в «Жизньмарт». Проверки поставщиков начались после массового отравления покупателей данной торговой сети.