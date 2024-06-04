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Суд закрыл поставщика онигири и смузи для «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Суд закрыл поставщика онигири и смузи для «Жизньмарта» в Екатеринбурге

4 июня 2024, 11:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге приостановлена деятельность еще одного предприятия, которое поставляло продукцию для сети «Жизньмарт». Суд закрыл поставщика на месяц.

Производство поставляло в магазины баварские колбасы, свиную вырезку с картофелем, смузи с фруктами и ягодами, салаты и другие продукты, пишет Ура.ру.

При проверке выяснилось, что у поставщика отсутствует специальная документация, горячие блюда подвергались неправильной транспортировке, а на разделочных досках были выявлены различные дефекты. Также в Роспотребнадзоре обнаружили сальмонеллу.

В связи с этим суд принял решение приостановить на месяц работу данного производства.

Напомним, ранее была приостановлена работа некоторых фабрик, которые поставляли продукты в «Жизньмарт». Проверки поставщиков начались после массового отравления покупателей данной торговой сети.

Владелец «Жизньмарта» планирует судиться с поставщиком зараженной еды в Екатеринбурге
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