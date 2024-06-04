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Боксер из Свердловской области заставил цыган извиниться перед пенсионеркой

Уральский боксер заставил цыган извиняться перед пенсионеркой за разгром

4 июня 2024, 04:33
Фото: 1MI

Боксер из Свердловской области заставил цыган извиниться перед пенсионеркой

В конфликт между цыганским табором из Екатеринбурга и семьей из поселка Тыгиш вмешался председатель Федерации бокса Свердловской области Михаил Кайгородов.

Он приехал в село к семье, выслушал женщин и позвонил строителям. Он убедил их, что нужно извиниться и исправить разрушенный забор. Он также отметил, что если есть какие-то претензии, то нужно с ними идти в суд, а не устраивать погром.

Чтобы помочь быстрее разрешить ситуацию, Михаил закупил листы. В тот же день забор был отремонтирован, а семье принесли извинения, пишет Е1.

Напомним, конфликт у пенсионерки под Богдановичем с мужчинами случился из-за забора. Она заказала его установку у строителей, которых нашла по объявлению. Прибывшие мужчины за два дня сделали работу. Однако вместо изначальных 230 тысяч они запросили 430.

Объяснили мужчины это тем, что построили больше, а также резко подорожали материалы. В семье такой суммы не было. Тогда работники стали угрожать и приезжать лично. Они стали громить забор, требуя деньги. Проверку начал Следственный комитет.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Пенсионеры#Конфликт#Цыгане#Извинения#Екатеринбург#Инцидент
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