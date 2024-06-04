Уральский боксер заставил цыган извиняться перед пенсионеркой за разгром

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Он приехал в село к семье, выслушал женщин и позвонил строителям. Он убедил их, что нужно извиниться и исправить разрушенный забор. Он также отметил, что если есть какие-то претензии, то нужно с ними идти в суд, а не устраивать погром.
Напомним, конфликт у пенсионерки под Богдановичем с мужчинами случился из-за забора. Она заказала его установку у строителей, которых нашла по объявлению. Прибывшие мужчины за два дня сделали работу. Однако вместо изначальных 230 тысяч они запросили 430.
Объяснили мужчины это тем, что построили больше, а также резко подорожали материалы. В семье такой суммы не было. Тогда работники стали угрожать и приезжать лично. Они стали громить забор, требуя деньги. Проверку начал Следственный комитет.